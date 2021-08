PSV’er Davy Pröpper staat voor basisdebuut tegen FC Midtjylland

Het is een ongeschreven regel: de speler die daags voor een Europese wedstrijd aanschuift bij de persconferentie, begint. Bij PSV was dat vandaag Davy Pröpper (29), die sinds zijn terugkeer bij PSV geen officieel duel in de basis begon. Morgen tegen FC Midtjylland wel? ,,Ben er klaar voor.”

De middenvelder sprak met een glimlach, hij wil FC Midtjylland een dag voor de wedstrijd nog niet wijzer maken dan dat nodig is. Dat PSV een 3-0 voorsprong meeneemt uit de heenwedstrijd en zaterdagavond tegen Ajax nog een zware wedstrijd speelde, zou wel een voorbode voor enkele wijzigingen kunnen zijn. ,,Het is niet aan mij, de opstelling is ook nog niet duidelijk. Ik kan er dus nog niet te veel over zeggen”, stelde Pröpper, weer glimlachend.

En trainer Roger Schmidt dan? Ook hij hield zijn kaarten nog tegen de borst, maar prees Pröpper wel. ,,Hij heeft misschien nog niet vanaf de start gespeeld, maar Davy is wel een sleutelspeler voor mij, een topinvaller. Hij is er direct klaar voor als hij in moet vallen en laat leiderschap zien. Áls hij dinsdagavond start, dan verdient hij het.”

Volledig scherm Davy Pröpper speelde vorig seizoen, mede door een blessure, slechts elf wedstrijden voor Brighton & Hove Albion FC. © Action Images via Reuters

Korte voorbereiding

Het is in elk geval geen geheim dat Pröpper graag wil starten in de return van de derde voorronde Champions League. In zijn invalbeurten tegen Galatasaray, FC Midtjylland en Ajax liet hij al veelbelovende dingen zien. ,,Ik heb vorig jaar niet heel veel gespeeld bij Brighton en een korte voorbereiding gehad. Ik voel me goed, als ik erin kom, ben ik er klaar voor”, stelt de middenvelder, die blij is om terug in Nederland te zijn. Al helemaal bij PSV, dat met ‘iets moois bezig is’. ,,We zijn nog heel druk bezig om het team te vormen. Als je dan wint, helpt dat zeker.”

De middenvelder merkt dat er sinds zijn vertrek in 2017 best wel wat veranderd is bij PSV, ook door de komst van team Schmidt. ,,De mensen die al wat langer bij de club zijn, ken ik natuurlijk nog, voor de rest is er vrij weinig over. We zijn een nieuwe weg ingeslagen en werken nu hard om dat op de best mogelijke manier uit te voeren.”