Publiek grote winnaar bij spektakelstuk op Silverstone

Eelco Sintnico­laas wil op WK in Qatar zijn A-status terugver­die­nen

7:30 Een dag nadat Eelco Sintnicolaas in Götzis geblesseerd moest afhaken tijdens het meerkamptoernooi kreeg de Apeldoornse atleet te horen dat hij zijn A-status kwijt is. Daarom is kwalificatie voor het WK in Doha en daar een goede prestatie neerzetten nog belangrijker.