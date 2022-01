Publieke opinie heeft ‘zaak Djokovic’ in haar greep, verbanning voor drie jaar uit Australië dreigt

Voormalig olympisch kampioen Elis Ligtlee uit Beekbergen gaat weer fietsen

Voormalig olympisch kampioene Elis Ligtlee stapt weer op de fiets. De 27-jarige baanwielrenster sprak vandaag in de ochtendshow op Radio 538 openhartig over haar problemen die ervoor zorgden dat ze drie jaar geleden plots een punt achter haar loopbaan zette. ,,Mentaal was ik op.”

