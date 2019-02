Publieksfavoriet Tsitsipas uitgeschakeld in Rotterdam

Tsitsipas leverde in de openingset drie keer zijn servicebeurt in. Džumhur (56 van de wereld) was ook niet zeker op zijn service, maar pakte wel de eerste set: 6-4. In de tweede game van de tweede set ging Tsitsipas door zijn enkel, maar pakte hij een punt later wel de break. Met 6-1 ging de set naar de talentvolle Griek en leek er niets aan de hand te zijn.



In de derde set liep Džumhur uit naar 4-1 en had de Bosniër de winst binnen handbereik. Tsitsipas herpakte zich, brak Džumhur terug en kwam tot 4-4. In zijn eigen servicegames bleef hij rommelig en leverde hij in de allerlaatste game zijn service opnieuw in. Džumhur kreeg op 6-5 drie wedstrijdpunten en benutte direct de eerste: 6-4, 1-6 en 7-5.



Eerder op de dag werd oud-winnaar Martin Klizan uitgeschakeld door de Hongaar Marton Fucsovics. Daniel Medvedev, Jo-Wilfried Tsonga en Gaël Monfils haalden wel de volgende ronde.