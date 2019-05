Puck Moonen: Max heeft ballen en flapt alles eruit

Jij hebt 350.000 fans op Instagram. Wat zou jij nou nog meer van Max willen zien op zijn sociale mediakanalen?

,,Ik denk dat Max eerder wat tips aan mij kan geven met z’n twee miljoen volgers, haha. Maar goed, post altijd wat je wil. Keep it real. Als je een keer struggles hebt, wees eerlijk. Dat inspireert de mensen ook wel weer. Bij hem zal het deels door anderen gedaan worden, natuurlijk. Dat begrijp ik ook wel. Maar gelukkig zet hij er zelf ook wel eens heel persoonlijke dingen op. En dat is wat de mensen willen zien.’’



Als ik op Instagram zo de auto’s voorbij zie komen waar jij in mag rijden, dan moet jij wel meer fan van Mercedes zijn, toch?

,,Uiteraard. Ik moet ook wel een beetje fan zijn, hè, met Mercedes als een van m’n sponsors. Maar dan eerder van Valtteri Bottas dan van Lewis Hamilton. Bottas is wel een bad ass dit jaar, met dat baardje erbij. Hij durft ook echt voor zichzelf op te komen nu. Hamilton is natuurlijk wel kleurrijk, maar het is ook wel heel veel show bij hem. Af en toe vraag ik me af hoe écht het allemaal is.’’



Heb je zelf ook wel eens geracet?

,,Toevallig werd ik vorige week nog uitgenodigd door Mercedes-AMG om verschillende modellen uit te testen op het circuit van Zandvoort. Op twee rondjes in de regen na was dat mijn eerst echte race-ervaring. En ik moet zeggen, dat is me wel goed bevallen. Ik wil het wel serieus gaan oppikken. Een licentie halen. Ik wil er wel verder in gaan.’’