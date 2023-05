Puck Pieterse zevende bij mountainbiken in Tsjechië, Milan Vader finisht als 37ste bij rentree

Met videoPuck Pieterse is zevende geworden bij de shortrace bij het mountainbiken in het Tsjechische Nov Mesto. De Oostenrijkse kampioene Laura Stigger won de race, waarin Pieterse liet zien mee te kunnen met de wereldtop.

De weg naar de Olympische Spelen in Parijs begon voor Puck Pieterse (20) vanavond in het Tsjechische Nove Mesto. Daar lanceert ze haar mountainbikecampagne en die is voorlopig veel belangrijker dan haar carrière op de weg. ,,Ik heb van de Spelen een groot doel gemaakt, dat geeft niet veel ruimte om op de weg te koersen.’’

Laura Stigger was de sterkste in Nevo Mesto. De Oostenrijks kampioene had aan een versnelling in de laatste ronde voldoende om Alessandra Keller, Sina Frei en Pauline Ferrand-Prévot voor te blijven.

Achter Pieterse finishte Anne Tauber als achtste. Anne Terpstra, die vorig jaar net naast de eindzege in het wereldbekerklassement greep, kwam als dertiende binnen. De uitslag van de shortrace bepaalt ook de startopstelling van de cross country-wedstrijd van zondag.

Milan Vader 37ste bij rentree

Milan Vader eindigde bij zijn eerste optreden in de wereldbeker sinds september 2021 als 37ste. De 27-jarige Middelburger heeft lang moeten revalideren nadat hij na een zware val in de Ronde van Baskenland in april 2022 in een kunstmatige coma lag.

De zege ging naar olympisch kampioen Thomas Pidcock, enkele weken geleden nog de nummer twee van Luik-Bastenaken-Luik en de nummer drie van de Amstel Gold Race op de weg. De Brit van Ineos won voor wereldkampioen Samuel Gaze uit Nieuw-Zeeland en de Duitser Luca Schwarzbauer.

De wereldbekerwedstrijden, waarvan die in Nove Mesto de eerste is, tellen mee voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wielerkalender 2023

Wanneer is de Tour de France? Op welke dagen is het WK en wanneer moet ik mijn agenda vrijhouden voor de Ronde van Lombardije? Check hier wanneer jouw favoriete koers staat gepland voor dit jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo's