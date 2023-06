Pupil Raemon Sluiter weigert handdruk Belarussische Sabalenka na nederlaag op Roland Garros

Svitolina leek er aan het begin van de tweede set nog een derde set uit te slepen. De 28-jarige nummer 192 van de wereld nam een voorsprong van 2-0, maar verloor daarna drie games op rij. Sabalenka kwam in de laatste game nog wel achter (0-30), maar ze won alsnog.

Dat Svitolina (WTA-192) haar opponente geen hand gaf, was al aangekondigd. De Oekraïense tennisster gaf in eerdere rondes ook al geen hand aan Russische tegenstanders na de wedstrijd.

Sabalenka spreekt zich uit tegen Loekasjenko

Sabalenka heeft zich op een persconferentie tijdens Roland Garros uitgesproken tegen Aleksandr Loekasjenko, de president van Belarus. De tennisster uit Belarus sloeg de afgelopen dagen de persconferenties in Parijs nog over omdat ze zich naar eigen zeggen niet veilig voelde.

,,Ik voelde me niet gerespecteerd. Het voelde alsof een journalist probeerde woorden in mijn mond te leggen en ik voelde me niet op mijn gemak”, zei Sabalenka. Eerder in de week kreeg de nummer twee van de wereld meermaals vragen over haar in het verleden getoonde steun voor Loekasjenko. ,,Ik heb geen commentaar, dus bedankt voor je vraag”, antwoordde de tennisster toen aan een journalist, die toch bleef doorvragen. Iemand van de organisatie moest ertussen komen. ,,We weten genoeg, het is duidelijk”, counterde de journalist.

Na het voorval besloot Sabalenka de perszaal te mijden en vrijdag en zondag werden er na haar duels uitgeschreven interviews gepubliceerd. Dinsdagmiddag verscheen de winnares van de Australian Open wel weer in de grootste perszaal.

Een van de eerste vragen ging opnieuw over Loekasjenko, met wie Sabalenka in het verleden regelmatig op de foto ging. ,,We speelden veel in de Fed Cup en hij was in die tijd bij onze wedstrijden aanwezig. Er gebeurde niets ergs in die tijd in Belarus, Oekraïne of Rusland. En ik heb het al vaak gezegd: ik steun oorlog niet. Ik wil niet dat mijn land bij een conflict betrokken raakt. Jullie weten mijn standpunt, mijn antwoord. Ik wil niet dat sport betrokken is bij politiek, want ik ben maar een tennisster en pas 25 jaar oud. Ik steun geen oorlog, wat betekent dat ik Loekasjenko op dit moment ook niet steun.”

Muchova tegenstander Sabalenka

De Tsjechische Karolina Muchova heeft ten koste van Anastasia Pavlioetsjenkova de halve finale van Roland Garros bereikt. De 31-jarige Russische greep naast een kans op een nieuwe finale in Parijs, die ze twee jaar geleden verloor van Barbora Krejcikova uit Tsjechië. Na 1 uur en 40 minuten moest Pavlioetsjenkova zich dinsdag gewonnen geven (7-5 6-2).

Pavlioetsjenkova miste een groot deel van het vorige seizoen door een knieblessure. De Russische is afgezakt naar de 333ste plek op de wereldranglijst en werd daarmee de laagstgeklasseerde kwartfinaliste op Roland Garros ooit. Muchova is de nummer 43 van de wereld en had tot nu toe als beste prestatie een halvefinaleplek op de Australian Open in 2021.

Muchova brak haar opponente al in de eerste game. In de eerste set volgden over en weer nog vier breaks, waarna de Tsjechische het op eigen service afmaakte. In de tweede set nam Muchova al snel een grote voorsprong en benutte vervolgens haar tweede wedstrijdpunt.

