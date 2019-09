Qiang Wang verrast Roland Garros-winnares Barty

OP RAPPORT Grillig GA Eagles schiet zichzelf in voet met stupiditei­ten en verlies

11:55 Het tripje naar Eindhoven werd vrijdag niet de avond van Go Ahead Eagles. Een kapotte versnellingsbak van de spelersbus, een Brabants programmaboekje wat rept over FC Dordrecht als tegenstander en een door stupide fouten even zure als onnodige nederlaag tegen FC Eindhoven. Trainer Jack de Gier had alle reden om geagiteerd te zijn, al is er sinds vrijdag geen enkele club meer die nog zonder averij is in de eerste divisie.