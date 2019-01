Qualifier Andreescu in Auckland voor eerste maal naar WTA-finale

Dat deed de nummer 152 van de wereld in twee sets: 6-3 6-3. Voor de 18-jarige Andreescu is het de eerste keer dat ze de finale in een WTA-toernooi bereikt.



Görges had zich al eerder van een plaats in de eindstrijd verzekerd door de Slowaakse Viktoria Kuzmova in twee sets (6-1 7-6) te verslaan. De nummer 2 van de plaatsingslijst is de titelverdedigster in Auckland waar ze zondag voor de zevende keer een toernooi op het hoogste niveau als winnares kan afsluiten.