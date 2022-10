Qualifier Jesper de Jong onderuit bij eerste ATP-optreden in Antwerpen

De 22-jarige De Jong had zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi. Nooit eerder wist hij zich op eigen kracht te plaatsen voor een ATP-toernooi. Afgelopen zomer kreeg hij een wildcard voor het grastoernooi van Rosmalen, waar hij in de openingsronde verloor.

,,Aanvankelijk wilde ik helemaal niet deelnemen in Antwerpen, omdat ik woensdag vertrek naar Zuid-Amerika”, aldus de nummer 6 van Nederland. ,,Maar ik besloot me toch maar in te schrijven voor de kwalificaties, ook vanwege de 2000 euro aan startgeld. En ik dacht: als ik de vlucht op woensdag mis, betekent het in ieder geval dat ik het goed heb gedaan. Nu heb ik nog 24 uur.”