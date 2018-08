Quick Step gaat met Jakobsen voor dagsucces: 'Hij is onze man'

Zijn ploeggenoot Zdenek Stybar was in 2013 de beste. Ook de Tsjech is weer van de partij. Voor de massasprints rekent het Belgische succesteam op de snelle Nederlander Fabio Jakobsen. De 21-jarige Jakobsen won dit seizoen al vier keer, waaronder de Scheldeprijs.



,,Jacobsen krijgt in deze BinckBank Tour de mogelijkheid om zich te onderscheiden in een WorldTourkoers. Hij heeft dit seizoen al een paar keer laten zien dat hij in een sprint aardig uit de voeten kan. Waarom zou dat in de BinckBank Tour dan ook niet het geval zijn?", vraagt sportdirecteur Tom Steels zich af.



,,In deze rittenkoers zullen er wellicht een paar etappes eindigen in een massasprint, dus daarin is hij onze man. Voor het algemeen klassement hebben we heel wat troeven'', weet Steels. ,,Terpstra en Zdenek zijn opnieuw kandidaat voor de eindwinst en we hebben ook nog Florian Sénéchal, Tim Declercq, Maximilian Schachmann en Belgisch kampioen Yves Lampaert. Die laatste kan zich onder meer onderscheiden in de individuele tijdrit van dinsdag in Venray.''