Quick-Step langer door met Jakobsen: ‘Wonder als je ziet waar Fabio vandaan komt’

,,Ik kijk uit naar de komende twee jaar, om stap voor stap weer races te winnen met mijn teamgenoten”, zegt Jakobsen, die vorig jaar in de Ronde van Polen in de sprint ten val kwam en zwaargewond raakte. In de Ronde van Turkije maakte Jakobsen dit jaar zijn rentree. ,,Op dit moment ben ik in Livigno en bereid ik me voor op mijn volgende doelen. Ik ben dankbaar voor waar ik nu ben en voor het feit dat ik zo’n geweldig team om me heen heb, een team dat me heeft ondersteund en geholpen om me te ontwikkelen sinds ik prof werd in 2018.”