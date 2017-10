Quintana na komst Landa: Ik blijf de leider van Movistar

De 27-jarige Quintana kreeg in het interview nog een vraag of hij Landa als potentieel gevaar ziet. ,,Dat is nog nooit door mijn hoofd geschoten'', was zijn antwoord. Quintana is blij met de toevoeging van kwaliteit aan de ploeg, maar hij ziet Landa vooral als helper die wedstrijden moet openbreken en gaten in de wielerkalender moet vullen.



Voor Landa is het een terugkerend recept in zijn carrière. Bij Astana speelde hij tweede viool achter Fabio Aru, bij Sky was hij ondergeschikt aan Chris Froome en bij Movistar staat Quintana hoger in de pikorde.



Quintana liet doorschemeren dat de andere grote ster bij Movistar, Alejandro Valverde, waarschijnlijk de kopman wordt in de Vuelta volgend jaar. Voor Landa blijft dus de Giro d'Italia over, voor hij zich in een dienende rol gaat werpen.