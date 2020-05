Quiz | In welk jaar stond Martin Verkerk in de finale van Roland Garros?

Oud-internatio­nal Liesbeth Migchelsen (49) uit Harderwijk na kort ziekbed overleden

9:16 Na een kort ziekbed is gisteren voetbalster en 95-voudig international Liesbeth Migchelsen op 49-jarige leeftijd overleden. Canberra United, een van de clubs waar ze als trainer werkzaam was, meldt op Twitter "diep bedroefd" te zijn over haar heengaan.