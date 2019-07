Quiz | Waar komen Crusaders, Ventspils en Sutjeska Niksic eigenlijk vandaan?

Slot vindt Häcken een zwaardere opponent voor AZ dan de hitte

16:18 AZ-trainer Arne Slot (40) denkt dat tegenstander BK Häcken morgen in de voorronde van de Europa League een grotere tegenstander van AZ zal zijn dan de hitte. Slot, die in Alkmaar in zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer direct voor de een zware taak staat, heeft echter zijn maatregelen al genomen.