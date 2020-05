Quiz | Wat weet jij van de F1-geschiedenis in Zandvoort?

De verjaardag van… Romeo Castelen: ‘Ik heb giga, giga genoten’

15:33 In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Romeo Castelen, oud-prof van onder meer Feyenoord, HSV en het Nederlands Elftal, die vandaag 37 jaar wordt. We stellen hem vijf vragen.