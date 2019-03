Quiz | Wat weet jij van Max Verstappen?

Zonderland naar rekstokfi­na­le in Bakoe

14:07 Epke Zonderland heeft zich verzekerd van een plek in de rekstokfinale bij de wereldbekerwedstrijden in Bakoe. De Friese wereldkampioen kwam tot een score van 14,216 punten. Hidetaka Miyaichi uit Japan was met 14,566 punten de beste in de kwalificaties. Bram Louwije werd 27ste aan de rekstok met 11,466.