Quiz | Wie is de succesvolste Nederlander ooit in de Ronde van Vlaanderen?

De verjaardag van... Hans de Koning: 'Partytime in de tuin met een lekker luchtje’

14:01 In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Hans de Koning, trainer van VVV, die de mijlpaal van zestig lentes heeft bereikt. We stellen hem vijf vragen.