Raadsel rond Stephens houdt aan: wéér nederlaag US Open-winnares

Strijd om voogdij houdt Azarenka langer aan de kant

7:24 Victoria Azarenka heeft zich afgemeld voor de Australian Open. De tennisster uit Wit-Rusland is nog altijd verwikkeld in een juridische strijd met haar ex-man over de voogdij voor hun net eenjarige zoon Leo. Azarenka sloeg om die reden afgelopen jaar ook al de US Open en de finale van de Fed Cup over.