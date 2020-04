Racelegende Stirling Moss (90) overleden

Moss, opgenomen in de Hall of Fame van de internationale motorsport, won 212 van de 529 races waaraan hij meedeed. Hij reed tussen 1951 en 1961 in de Formule 1. De Engelsman won zestien grands prix, maar hij wist nooit wereldkampioen te worden in de koningsklasse van de autosport. Hij wordt daarom ‘de beste coureur ooit die géén wereldkampioen werd’ genoemd. Tussen 1955 en 1961 werd Moss vier keer tweede en drie keer derde in de Formule 1.