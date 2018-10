Racende topvrouwen zien niets in W Series

Door Arjan Schouten

Volgens de initiatiefnemers van de W Series moet het nieuwe kampioenschap vrouwen met raceambities helpen om een hoger podium te bereiken in de autosport. Nu zouden ze nog te vaak tegen een ‘glazen plafond’ aan lopen, voor ze de top écht kunnen bereiken. Vooral omdat financiele steun uitblijft, niet omdat het hen ontbreekt aan talent.

In de puur vrouwelijke klasse kunnen de coureurs op bekende Europese circuits ervaring opdoen, leren wat winnen is en zo mogelijk doorstoten naar topklasses zoals de Formule 1. Maar de vrouwen die de laatste jaren zonder hulp van zo’n vrouwenklasse al aan de weg timmerden tussen de mannen, reageren vrijwel unaniem uiterst negatief. De 35-jarige Britse Pippa Mann die meerdere keren de Indy 500 reed, gebruikte haar Twitter-account om haar onvrede te uiten over de W Series. ,,Wat een treurige dag voor de autosport. Degene met financiering om vrouwelijke racers te helpen, kiezen er nu niet voor om de vrouwen te steunen maar om ze te scheiden van de mannen. Ik ben diep teleurgesteld dat ik zo’n historische stap achteruit nog in mijn leven mee moet maken.‘’

Bijval kreeg Mann van Formule 3-coureur Sophia Floersch. ,,Ik snap de argumenten achter de W Series, maar ben het totaal oneens met de oplossing’‘, aldus het 17-jarige Duitse talent. ,,Vrouwen hebben langdurige ondersteuning en betrouwbare partners nodig. Ik wil concurreren met de besten in onze sport. Vergelijk het met de economie. Hebben we aparte adviesraden en managers voor vrouwen nodig? Nee, dit is de verkeerde manier.‘’

De Britse GT-coureur Abbie Eaton is vooral verbolgen over het feit dat het geld voor de series (prijzenpot van anderhalf miljoen dollar per jaar) niet beter besteed wordt. ,,Ik heb races gewonnen in alle klasses waar ik aan mee heb gedaan. Dus wat stopt mij om de top te bereiken? Niet mijn talent, maar een gebrek aan geld. Dus waarom geld investeren in een scheiding, in plaats van investeren in de nu al succesvolle vrouwen die dat geld heel hard nodig hebben?‘’

Een tegengeluid was er ook. Zo vertelde de Friese GT4-coureur Beitske Visser aan deze krant voorstander te zijn. ,,Ik sta achter deze serie, ja. Omdat de organisatie ook vindt dat vrouwen tegen mannen moeten kunnen racen. Als het niet clasht met mijn programma bij BMW, daar sta ik tenslotte onder contract, ga ik die W Series zeker proberen te halen.‘’