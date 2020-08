Racing Point bestraft voor kopiëren Mercedes: aftrek WK-punten en 400.000 euro boete

Renault diende na afloop van de eerste Grand Prix van het seizoen een protest in, omdat de brake ducts gekopieerd leken van de Mercedes van afgelopen jaar. De autosportfederatie FIA gaat daar nu dus in mee.

De FIA bestraft Racing Point alleen voor de eerste race. Daar krijgt het team voor beide wagens een boete van 200.000 euro. Daarnaast krijgt het 15 punten aftrek voor het inzetten van de wagens van Sergio Perez en Lance Stroll. De coureurs houden zelf wel hun WK-punten. Volgens de FIA dekt deze straf het strafbare gedeelte in het ontwikkelproces voldoende. Voor alle races die volgen krijgt Racing Point dus een reprimande, maar mag het wel met de brake ducts rijden. Een diskwalificatie is volgens de autosportfederatie niet aan de orde, omdat het om een inbreuk gaat van de sportieve regels en niet van de technische regels.



De FIA meent namelijk dat Racing Point ook tot soortgelijke brake ducts was gekomen als het gebruik had gemaakt van foto's van de onderdelen van Mercedes en op basis daarvan was gaan ontwikkelen. Door gebruik te maken van speciale designbestanden heeft Racing Point het designproces aanzienlijk verkort.