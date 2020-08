Racing Point in beroep tegen straf vanwege kopiëren remonderdeel

vrije training 3 LIVE | Vijfde tijd voor Verstappen, Bottas voorlopig het snelst

12:45 Een week na de spectaculaire finish van de race op Silverstone, rijdt de Formule 1 opnieuw een Grand Prix op de voormalige vliegbasis in Engeland. Vanaf welke positie Max Verstappen morgen vertrekt komen we later achter, eerst is er nog VT3 om 12.00 uur. Via Ziggo Sport en dit liveblog mis je wederom geen moment!