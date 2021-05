Racistisch appje kost oud-doelman Lehmann functie bij Hertha

Strafplei­ter in zaak-Dalian Atkinson: ‘Voormalig profvoet­bal­ler door politiege­weld omgekomen’

4 mei De voormalig profvoetballer Dalian Atkinson, die in 2016 op 48-jarige leeftijd overleed door een stroomstootwapen van de politie, werd ook minstens twee keer tegen zijn hoofd getrapt door twee agenten. Dat werd vanmiddag in Birmingham door een strafpleiter aangedragen aan de jury in een strafzaak tegen de agenten.