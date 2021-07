Raducanu (18) weerlegt harde kritiek van McEnroe: ‘Ik mocht niet door van de dokters’

Na de opgave van Raducanu, die een uitstekende eerste set speelde tegen de Australische, werd er op de BBC naar de studio geschakeld. Daar had voormalig toptennisser John McEnroe direct harde kritiek en vraagtekens bij de opgave van Raducanu, die werd geboren in Canada, een moeder uit China en een vader uit Roemenië heeft.



McEnroe suggereerde vrijwel direct na de opgave, toen er nog niets duidelijk was over de situatie van Raducanu, dat ze moest opgeven omdat ze de druk niet aankon en het ‘haar allemaal een beetje te veel werd’. McEnroe vergeleek het zelfs met de situatie van Naomi Osaka, die zich terugtrok van Roland Garros en Wimbledon omdat ze kampt met angstaanvallen en depressies. „Ik vind het rot voor Emma, natuurlijk. Het lijkt erop dat het haar een beetje te veel is geworden, wat ook logisch is. Het doet me denken aan Osaka, waar we het de laatste zes weken al veel over hebben gehad,” zei McEnroe, terwijl de twee vrouwen aan tafel verbaasd toekeken. ,,Hoeveel kun je aan als speler? Hopelijk kan ze hier van leren. Misschien is het geen schande dat dit haar op haar achttiende overkomt. Toen ik 18 was en hier speelde, was ik blij dat ik verloor.”