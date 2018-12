Raemon Sluiter houdt ‘rare smaak’ over aan nominaties Sportgala

PSG laat in Bordeaux eerste punten van dit seizoen liggen, Neymar valt uit

2 december Paris Saint-Germain is in de Ligue 1 niet langer foutloos. Girondins Bordeaux was vanavond op de vijftiende speeldag in Frankrijk verantwoordelijk voor het eerste puntenverlies voor de ongenaakbare koploper: 2-2.