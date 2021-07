Raemon Sluiter nu coach van Nederlands beste tennisser: ‘Bij Kiki Bertens was ik voorzichtiger’

Griekspoor na spannende partij naar tweede ronde in Gstaad

20 juli Tallon Griekspoor heeft bij het ATP-tennistoernooi in het Zwitserse Gstaad de tweede ronde bereikt. De hoogst geplaatste Nederlander op de wereldranglijst won in drie sets van de Argentijn Juan Ignacio Londero, de nummer 140 van de wereld in een spannende partij met 7-5 4-6 en 7-6 (1).