Rafael Nadal bekroont terugkeer met titel in Melbourne

Rafael Nadal heeft zijn terugkeer bekroond met winst van het ATP-toernooi van Melbourne. De Spanjaard versloeg in de finale de Amerikaanse qualifier Maxime Cressy, de nummer 112 van de wereld, met 7-6 (6) 6-3. In de tiebreak van de eerste set werkte Nadal op de service van Cressy een setpunt weg.

De 35-jarige Nadal, de nummer 6 van de wereld, was in mei van vorig jaar voor het laatst de beste op een ATP-toernooi. Bijna acht maanden geleden won hij het masterstoernooi van Rome.

Nadal miste een groot deel van 2021 wegens een voetblessure en in augustus kwam hij voor het laatst in actie. Vorige maand testte Nadal positief op het coronavirus en het was lange tijd onzeker of hij wel naar Melbourne zou afreizen. Op 31 december meldde hij dat hij het tennisjaar toch in Melbourne zou inluiden. ,,Vertel het aan niemand... Hier ben ik”, schreef de twintigvoudig grandslamwinnaar bij een foto in de Rod Laver Arena.

In dat stadion pakte Nadal de 89ste titel uit zijn loopbaan. Hij gaat zich nu voorbereiden op de Australian Open. Dat toernooi begint over ruim een week. Nadal won het eerste grandslamtoernooi van het jaar pas één keer: in 2009.

ATP Cup

Zonder Nadal verloor Spanje de finale van de ATP Cup van Canada. Denis Shapovalov zette Canada op voorsprong door Pablo Carreño Busta met 6-4 6-3 te verslaan en Félix Auger-Aliassime haalde tegen Roberto Bautista Agut het winnende punt binnen. Het werd 7-6 (3) 6-3 voor de nummer 11 van de wereld.

Canada is over twee maanden de tegenstander van Nederland in de Davis Cup. De inzet van de ontmoeting in Den Haag, waar een gravelbaan wordt aangelegd, is plaatsing voor de Davis Cup Finals. De Canadezen zijn de opvolgers van Rusland, dat vorig jaar de tweede editie van het landentoernooi wist te winnen. In 2020 won Spanje de eerste editie.

Volledig scherm Félix Auger-Aliassime. © REUTERS

Het was de bedoeling dat de ATP Cup over meerdere steden verspreid gespeeld zou worden, maar wegens de coronamaatregelen werd besloten alleen in Sydney te spelen.

Gaël Monfils veroverde de titel op het toernooi van Adelaide. In de finale versloeg de als eerste geplaatste Fransman de Rus Karen Chatsjanov met 6-4 6-4.