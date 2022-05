Rafael Nadal drukt speculaties over blessures de kop in richting Roland Garros

De dertienvoudig winnaar van het grandslamtoernooi in Parijs werd vorige week in de achtste finales van het masterstoernooi in Rome uitgeschakeld door de Canadees Denis Shapovalov. Nadal kreeg in de Italiaanse hoofdstad weer last van een chronische voetblessure, die hem vorig jaar dwong om zijn seizoen vroegtijdig te beëindigen. Het leidde tot speculaties over mogelijke afwezigheid van Nadal op Roland Garros.