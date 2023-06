Rafael Nadal feliciteert Novak Djokovic met 23ste grandslamzege: ‘Het leek een paar jaar geleden nog onmogelijk’

Met video Novak Djokovic schrijft tennishis­to­rie: Serviër passeert Rafael Nadal en pakt grandslam­re­cord na winst Roland Garros

Novak Djokovic heeft voor de derde keer in zijn carrière Roland Garros gewonnen. De Serviër was in de finale van het graveltoernooi in drie sets te sterk voor Casper Ruud, die vorig jaar ook al in de finale het onderspit moest delven. Toen was Rafael Nadal in drie sets te sterk. De wedstrijd eindigde in 7-6 (1), 6-3 en 7-5.