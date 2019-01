Rafael Nadal gaat trouwen, Ronaldinho ontspant

Froome gaat Van der Poel achterna

Chris Froome bereidt zich voor op de Ronde van Colombia. De Brit begint in Zuid-Amerika aan zijn seizoen en kon het niet laten de steile modderpaadjes even te verkennen.

Morgen is om middernacht de winterse transferperiode ten einde. Traditiegetrouw worden er in de laatste dagen nog onverwachte transfers afgerond. Ook voetballiefhebber Aad de Mos, beter bekend als@Aad300, laat zich graag verrassen.

Rafael Nadal is niet lang blijven treuren om zijn nederlaag in de finale van de Australian Open. De Spaanse tennisser kon woensdag eindelijk naar buiten brengen dat hij binnenkort gaat trouwen. Nadal heeft al veertien jaar verkering met Mery, die zichzelf ook wel Xisca noemt. Het huwelijk zal naar verwachting in het najaar plaatsvinden op Mallorca. De Spaanse toptennisser is volgens Hola Magazine al acht maanden verloofd met Mery. Hij vroeg haar in mei tijdens een romantisch tripje naar Rome ten huwelijk, maar het stel besloot het vervolgens nog even stil te houden. Nadal wil ook graag kinderen. De tennisser gaf toe dat zijn carrière het tot nu toe moeilijk maakte om een ​​gezin te stichten. ,,Ik ben een persoon die van kinderen houdt en ik ben een familieman.”