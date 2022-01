Rafael Nadal heeft geen medelijden met Novak Djokovic: ‘Dit is de consequentie’

Rafael Nadal heeft na bijna vijf maanden afwezigheid zijn rentree op de ATP Tour opgeluisterd met een overtuigende zege. De 35-jarige Spanjaard versloeg Ricardas Berankis uit Litouwen in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Melbourne in twee sets: 6-2, 7-5.

Nadal, die een ‘bye’ had in de eerste ronde, gaat het nu in de kwartfinales mogelijk opnemen tegen Tallon Griekspoor. De Nederlander moet dan in de tweede ronde winnen van de Australiër Alexei Popyrin, de nummer 61 van de wereld. Griekspoor, die al 27 partijen op rij heeft gewonnen, staat vier plaatsen lager.

Nadal krijgt later deze maand op de Australian Open waarschijnlijk geen concurrentie van Novak Djokovic, die het land niet in komt. ,,Als hij had gewild, had hij zonder problemen hier in Australië kunnen spelen”, zei Nadal toen hij gevraagd werd naar de situatie. ,,Hij heeft zijn eigen keuzes gemaakt en iedereen is daar natuurlijk vrij in. Maar daar zijn wel wat consequenties aan verbonden.”

Nadal worstelde het afgelopen half jaar met een voetblessure. De Spanjaard kwam na Roland Garros alleen nog in actie op het ATP-toernooi van Washington, in de aanloop naar de US Open. Hij werd in de Amerikaanse hoofdstad in de derde ronde uitgeschakeld en besloot vervolgens zijn seizoen al te beëindigen. Nadal maakte afgelopen maand zijn officieuze rentree op een demonstratietoernooi in Abu Dhabi. De twintigvoudig grandslamwinnaar testte daarna bij terugkeer in Spanje positief op het coronavirus, maar herstelde snel.

Begin deze week boekte de huidige nummer 6 van de wereld met zijn landgenoot Jaume Munar al een overwinning in het dubbelspel in Melbourne. Donderdag zette Nadal ook zijn eerste enkelspelpartij van 2022 in iets meer dan 1,5 uur in winst om.

Pattinama-Kerkhove uitgeschakeld

De Nederlandse Lesley Pattinama-Kerkhove redde het in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Melbourne niet tegen Viktorija Golubic. De als zesde geplaatste Zwitserse was duidelijk te sterk: 6-3, 6-0. Pattinama-Kerkhove had via de kwalificaties het hoofdtoernooi bereikt.

De Zeeuwse versloeg de Australische Seone Mendez, toegelaten met een wildcard, in de eerste ronde in twee sets. Golubic, de nummer 43 van de wereld, was echter van een andere orde. De 29-jarige Zwitserse had 1 uur en 9 minuten nodig om Pattinama-Kerkhove te verslaan.

De Nederlandse staat 158ste op de wereldranglijst. Pattinama-Kerkhove is na het stoppen van Kiki Bertens de nummer 2 van Nederland, achter Arantxa Rus. Rus is rechtstreeks toegelaten tot de Australian Open, Pattinama-Kerkhove moet volgende week kwalificaties spelen voor het grandslamtoernooi in Melbourne.

Volledig scherm Danill Medvedev bereikte met Roman Safiullin de halve finales van de ATP Cup. © AP

Medvedev

In Sydney bereikte de Russische tennisploeg onder leiding van Daniil Medvedev de halve finales van het toernooi om de ATP Cup. De Russen versloegen Italië in de laatste groepswedstrijd met 2-1. Medvedev, de winnaar van de US Open, trok de stand gelijk nadat Roman Safioellin het eerste enkelspel had verloren en in het beslissende dubbel pakten de Russen de winst.

Rusland en Italië stonden vorig jaar tegenover elkaar in de finale van het landentoernooi. De Russen wonnen toen met 2-0 dankzij zeges van Andrej Roeblev en Medvedev op Fabio Fognini en Matteo Berrettini.

Medvedev moet het in deze editie van de ATP Cup doen zonder Roeblev, de nummer 5 van de wereld. Rusland won deze week van Frankrijk (2-1) en Australië (3-0), maar kon zich geen nederlaag tegen de Italianen permitteren. De titelverdediger kwam op achterstand door een nederlaag van Safioellin, 167e op de wereldranglijst, tegen Jannik Sinner: 6-7 (6) 3-6. Kopman Medvedev hield zijn land in de race door Berrettini daarna te verslaan. De nummer 2 van de wereldranglijst klopte de mondiale nummer 7 in drie sets: 6-2 6-7 (5) 6-4.

In het beslissende dubbel wonnen Sinner en Berrettini de eerste set met 7-5, de tweede ging met 6-4 naar Medvedev en Safioellin. Het Russische duo trok de afsluitende matchtiebreak met 10-5 naar zich toe.

Bekijk onze belangrijkste sportvideo’s.