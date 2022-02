Rafael Nadal na derde toernooizege in 2022 op jacht naar Ivan Lendl

Nadal is nog drie toernooizeges af van de derde plaats op de alltimeranking. Na Jimmy Connors (109) en Roger Federer (103) staat Ivan Lendl met 94 op de derde plaats. Beste Nederlander is nog altijd Tom Okker op de 22ste plaats met 34 toernooi-overwinningen.

Nadal was in zijn nopjes met de zege. Dat kwam vooral ook door het deelnemersveld in Acapulco, dat met vier spelers uit de mondiale top 5 zeer sterk bezet was: Daniil Medvedev (2), Alexander Zverev (3), Stefanos Tsitsipas (4) én Nadal (5) zelf. Nadal klopte in de halve finale Medvedev, de nieuwe nummer 1 van de wereld.

De jacht op Lendl is voor Nadal nog geen doel op zich. ,,Ik heb altijd gezegd dat dit soort records moet worden gemeten als je carrière voorbij is. Vandaag is het belangrijkste dat ik een prestigieus toernooi heb gewonnen. Acapulco is een toernooi dat begon met vijf van de zes beste spelers ter wereld, het was ingewikkeld en ik pakte uiteindelijk de overwinning”, voegde Nadal eraan toe. ,,Als ik terugkijk, zou dit een paar weken geleden onmogelijk hebben geleken. Het is verbazingwekkend hoe dingen in zo’n korte tijd kunnen veranderen, van niet kunnen oefenen en nu zijn waar ik nu ben.”

Nadal won voor de vierde keer in Acapulco (2005, 2013 en 2020). Hij won zijn eerste titel in Mexico toen hij 18 was en heeft nu het record in de Mexicaanse stad voor de jongste winnaar in de toernooigeschiedenis en de oudste op 35.

In de finale van het dubbelspel versloegen Feliciano Lopez en Tsitsipas Marcelo Arevalo en de Nederlander Jean-Julien Rojer met 7-5, 6-4.