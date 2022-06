Rake klappen na oefenduel Ajax en SV Meppen: twee mannen naar ziekenhuis

Op het hoofdveld van het Oldenzaalse Quick ‘20 speelden de Amsterdammers hun eerste wedstrijd onder leiding van hun nieuwe coach Alfred Schreuder. Tegen het Duitse SV Meppen zag Schreuder zag zijn elftal in de eerste helft simpel op een 3-0 voorsprong komen. De tweede helft bracht daar geen verandering in.

Tevreden naar huis

De wedstrijd verliep in een perfecte ambiance, laat Jeroen Keizer van Quick ‘20 weten. De Oldenzaalse voetbalclub was dinsdagavond het terrein van veel jeugdige handtekeningenjagers en voetballiefhebbers. „Het was een leuk evenement dat goed is verlopen. Iedereen ging tevreden naar huis. Ook ik heb verhalen gehoord dat er een klein incident was. Dat was ver na afloop van de wedstrijd en buiten het terrein. Gelukkig werd dat snel opgelost.”