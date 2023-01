Ralf Seuntjens vrij van lymfeklierkanker: ‘Onwerkelijk, opgelucht en ontzettend dankbaar’

De Seun of God schets kort wat er gebeurd is de afgelopen maanden. ‘Wat een heftig jaar is het geweest voor mij. Ik had na mijn chemokuren alle vertrouwen dat de uitslag in november goed zou zijn. Helaas was de scan in november onzeker en gingen ze uit van een recidief. Vorige week is er een nieuwe scan gemaakt en het wonder was daar, want de activiteit van de lymfeklierkanker was weg.’

‘Ik kan en mag weer kijken naar de toekomst’, vervolg de Bredanaar. ‘Ik wil iedereen bedanken voor de enorme support’, sluit hij af.

‘Alles werd wazig’

Afgelopen jaar was Seuntjens openhartig over zijn ziekte en over het moment dat hij hoorde dat hij kanker had. ,,Het leek wel alsof alles om me heen bevroor. Alles werd wazig, snap je, alsof je opeens in je eentje in een soort vage tunnel zit. Ik ben naar buiten gelopen en ben daar op een bankje gaan zitten. Helemaal alleen.”

Hoe enorm die support en het medeleven was bleek wel in de maanden dat Seuntjens tegen zijn ziekte vocht. Onder meer de toen nog NAC-doelman Nick Olij sprak over hoe zijn wereld instortte toen het nieuws naar buitenkwam. ,,Hij is enorm geliefd. Weet zeker dat hij er bovenop komt.”

Maar er was bijvoorbeeld ook de actie van vijftien NAC-supporters die voor hem het water in gingen bij Swim to Fight Cancer in Prinsenbeek en zo 30.000 euro ophaalden. NAC zelf verbond zich ook aan Swim to Fight Cancer in de Bredase singels .

