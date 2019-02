Ramos krijgt extra schorsing na opzettelijke gele kaart tegen Ajax

Zware geweldpleging Romeinse hooligan ruim drie jaar cel in voor misdragin­gen in CL

18:39 Een hooligan van AS Roma is door een Engelse rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 3,5 jaar voor zware geweldpleging. Simone Mastrelli (30) had schuld bekend. Hij bracht vorig seizoen een Ierse fan van Liverpool ernstig hersenletsel toe. Dat gebeurde buiten het Engelse stadion Anfield in aanloop naar de wedstrijd tussen beide clubs in de halve finales van de Champions League.