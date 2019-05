Ramos neemt twijfels weg: ‘Wil mijn loopbaan bij Real Madrid afsluiten’

De relatie van Ramos met clubpresident Florentino Pérez zou danig zijn bekoeld en Ramos zou aansturen op een vertrek, meldden diverse Spaanse media de afgelopen weken. Niets van waar, zei Ramos. ,,Ik ben Madridista, wil hier blijven en mijn loopbaan afsluiten. De president en ik hebben een prima band, we zijn als vader en zoon. Natuurlijk zijn er soms problemen, maar ja, wie heeft er nooit ruzie gehad met zijn vader?”



,,Ik zit hier om de twijfel weg te nemen, onduidelijkheid die niet goed is voor de club”, zei Ramos. ,,Wat me soms frustreert is dat de media meteen vol staan met geruchten over een vertrek als ik een weekje weg ben of niet over mijn contract praat. Dat ik weg zou willen bij Real. Het is gewoon niet waar. Ik ben gelukkig hier en wil niet naar China. Daar heb ik geen moment aan gedacht. Mijn droom is altijd geweest om bij Real Madrid af te sluiten. Ik hoop dat hiermee alle ‘Ramos-geruchten’ stoppen.”



Ramos streek na zijn doorbraak op jonge leeftijd bij Sevilla als 19-jarige (toen nog) rechtsback neer bij Real Madrid. In het Bernabéu groeide de onverzettelijke Spanjaard uit tot misschien wel de beste verdediger ter wereld. Hij draagt sinds het vertrek van Iker Casillas in 2015 naar Porto de aanvoerdersband. Ook bij het nationale elftal van Spanje is Ramos captain.



Ramos speelde meer dan 600 officiële wedstrijden voor Real Madrid waarin hij 84 keer scoorde. Hij veroverde er vier keer de landstitel en Champions League en twee keer de nationale beker.