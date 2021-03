Rampdag voor Krajicek: Ahoy verliest meteen Zverev en Medvedev

ABN Amro-tennistoernooiHet ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam is tot afgrijzen van directeur Richard Krajicek vandaag twee topspelers kwijtgeraakt. De Rus Daniil Medvedev en de Duitser Alexander Zverev, de nummers 1 en 3 van de plaatsingslijst, verloren allebei in de eerste ronde.

Medvedev, die vorige maand de finale van de Australian Open van Novak Djokovic verloor, moest in Ahoy zijn meerdere erkennen in de Serviër Dusan Lajovic: 7-6 (4) 6-4. Zverev ging in de eerste ronde ten onder tegen de Kazak Aleksandr Boeblik. Het werd 7-5 6-3.



Medvedev was door zijn goede prestaties in Melbourne naar de derde positie op de wereldranglijst gestegen. In Rotterdam had hij de afwezige Rafael Nadal kunnen aflossen als nummer 2, maar dat gebeurt door zijn vroege uitschakeling niet.

Zverev had bij de Australian Open, net als Medvedev, van Djokovic verloren. De Duitser deed dat in de kwartfinale en kwam in Ahoy, net als Medvedev, voor het eerst weer in actie. Boeblik, 43ste op de wereldranglijst, had zondag nog de finale van het ATP-toernooi van Singapore verloren. Hij kwam in beide sets tegen Zverev op achterstand, maar trok de partij toch naar zich toe.

Volledig scherm Alexander Zverev is uitgeschakeld op het ABN Amro-tennistoernooi in Rotterdam. © AP

