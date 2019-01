Ramsey gaat 17,7 miljoen euro verdienen bij Juve, Milan rond met Piatek

De transfermarkt is begin deze maand geopend. Mis tot en met 31 januari niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Milan rond met Piatek

Het lijkt erop dat AC Milan al een opvolger heeft gevonden voor de door Chelsea begeerde Gonzalo Higuain. Volgens Sky Italia is de Italiaanse topclub persoonlijk rond met Krzystof Piatek. De Poolse spits van Genua kan voor vijf jaar tekenen bij Milan, dat het nog wel eens moet worden met diens club. Genua zou 40 miljoen euro verlangen voor de topscorer, die ook in beeld is bij Real Madrid.

Ramsey gaat cashen

Aaron Ramsey kan in Italië de op één na best betaalde Brit ooit worden. Het contract van de middenvelder van Arsenal loopt komende zomer af, waardoor hij sinds 1 januari kan onderhandelen met andere clubs. En onderhandelen heeft de Welshman gedaan. De middenvelder gaat 340.000 euro per week oftewel 17.7 miljoen euro per jaar verdienen bij Juventus, zo meldt de Sun. Alleen landgenoot Gareth Bale pakt meer centen: 400.000 euro per week.

