Rangers haalt talentvolle zoon van Hagi binnen

Genk betaalde afgelopen zomer zo'n 8 miljoen euro om de 21-jarige middenvelder over te nemen van FC Viitorul, de club waarvan zijn vader de eigenaar en hoofdtrainer is. De jonge Hagi ondertekende een contract voor vijf jaar in Genk.



De Roemeen speelde veertien competitiewedstrijden in België, waarvan slechts zes als basiskracht. Hagi kwam daarnaast vijf keer in actie in de Champions League. Zijn nieuwe club Rangers heeft in de Schotse Premier League vijf punten achterstand op Celtic, wel met een wedstrijd minder gespeeld.