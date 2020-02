Rangers plaatst zich als eerste voor achtste finales

Het door Steven Gerrard getrainde Rangers had thuis al met 3-2 gewonnen en maakte het in Braga af met een 1-0-zege. Ryan Kent maakte na een uur het doelpunt.



Ianis Hagi, de zoon van Gheorghe Hagi, miste namens de Schotten in de extra tijd van de eerste helft een strafschop. Dat kwam zijn ploeg niet duur te staan.



Rangers FC was in de poulefase ingedeeld bij Feyenoord.