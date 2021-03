Rangers wil actie van UEFA na racistische opmerking, Slavia Praag ontkent aantijging

,,Het is nu aan de UEFA. Ik hoop dat deze zaak niet onder het tapijt wordt geveegd”, zei Gerrard. Op tv-beelden is te zien dat Kudela tijdens een blessurebehandeling van één van zijn teamgenoten naar Kamara loopt en, met zijn hand er voor, iets in het oor van de middenvelder roept. Het leidde tot een flink opstootje in het toch al verhitte duel, met twee rode kaarten voor de Rangers. In de spelerstunnel na de wedstrijd zou Kamara Kudela in het gezicht hebben geslagen volgens de Tsjechische club. Van dat incident, schrijft Slavia, zorgden voor een ‘shock’ bij de mensen van de UEFA die aanwezig waren in Glasgow.