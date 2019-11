Rangnick bedankt voor Bayern, Wenger topkandidaat

De Mos: Deze bizarre wedstrijd staat in mijn top drie

12:16 Een sensationeel duel tussen Chelsea en Ajax eindigde gisteravond in een 4-4. De Amsterdammers zaten op rozen na een 1-4 voorsprong, maar mochten na twee rode kaarten in een minuut uiteindelijk nog blij zijn met een punt. We spraken Aad de Mos over het spectaculaire Champions-League duel.