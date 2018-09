Raonic helpt Canada aan Davis Cup-winst op Oranje

Het Nederlands tennisteam heeft het in de play-offs van de Davis Cup tegen Canada niet gered. Op de laatste dag van de driedaagse in Toronto kwam Oranje op een beslissende achterstand van 3-1. Daarmee was het best-of-five duel gespeeld.

Scott Griekspoor kon tijdens zijn debuut niet voor een stunt zorgen. De 27-jarige Nederlander, de nummer 224 van de wereldranglijst, moest zijn meerderde erkennen in de Canadese blikvanger Milos Raonic. Hij verloor in drie sets: 7-6 (4) 6-3 6-4.

Griekspoor was de vervanger van Robin Haase. De kopman van Nederland moest zich afmelden met een knieblessure.

Griekspoor bood Raonic, de nummer twintig van de wereld, goed partij. De Nederlander brak in de vierde game van de eerste set zelfs de service van de Canadees, die zich daarna wat beter ging concentreren. Raonic brak meteen terug en daarna ging de strijd gelijk op. In de tiebreak had de thuisspeler aan één break genoeg om de set te winnen.

In de tweede set had Raonic aan één breakpoint in de zesde game (4-2) voldoende om de winst af te dwingen. Ook in de derde set sloeg de Canadees na één break in de negende game (5-4) meteen toe.

Oranje was op vrijdag al met 2-0 achter gekomen door nederlagen van Thiemo de Bakker en Haase in het enkelspel. De Bakker ging in drie sets ten onder tegen Raonic, Haase boog na vijf sets voor Denis Shapovalov. Een dag later brachten Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop de achterstand terug tot 2-1. Zij wonnen in het dubbelspel van Vasek Pospisil en Daniel Nestor in vier sets: 4-6 6-3 6-4 6-4.

De inzet van de play-off tussen Nederland en Canada was een betere plaatsing in de voorronde van de Daviscup in februari 2019, als de landenstrijd volgens een geheel nieuw format wordt gespeeld.