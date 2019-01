Rappe Smeekens nog steeds niet sneller dan zijn schaduw, Anna op de MTB naar de Epic Cape

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

Onbeschrijfelijk noemt Danique Kerkdijk (@daniquekerkdijk) haar ervaringen in Zuid-Afrika. Daar is de profvoetbalster uit Olst met het Nederlands elftal op trainingskamp vlak voor de Algarve Cup, die later in Portugal wordt gespeeld. Het Nederlands elftal speelt zaterdag een oefenwedstrijd tegen Zuid-Afrika. Kerkdijk en de andere leden van Oranje mengen zich onder de lokale bevolking en doen ervaringen op die ze niet snel zullen vergeten.

Ze zei het al aan het einde van haar zo succesvolle 2018. Anna van der Breggen (@annavanderbreggen) gaat komend seizoen meer MTB-wedstrijden rijden. Zo verklapte de wereldkampioene wielrennen op de weg dat ze in maart ook deelneemt aan de spectaculaire wedstrijd Cape Epic in Kaapstad, Zuid-Afrika. En ook op deze discipline is de Zwolse sportvrouw een topper!

Fietscrosser Niek Kimmann (@niekkimmann) doet ook mee aan de social media-hype van deze tijd: de tenyearschallenge. Post een foto van tien jaar geleden naast een foto van nu. De fietser uit Dedemsvaart postte deze foto: een kleine Kimmann na een valpartij? Niet helemaal tien jaar geleden, verklapt hij, maar niet minder leuk.

Céline van Gerner (@celinevangerner) is sportvrouw van 2018 in Emmeloord geworden. De turnster uit Emmeloord had dat te danken aan haar bronzen medaille met het Nederlands team op het EK, de vierde plek op vloer en de nationale titel op brug. Ze is weer helemaal terug na een enkeloperatie in het najaar van 2018 en is inmiddels weer opgenomen in de nationale selectie. En daar zijn we allemaal blij mee!

Schaatser Jan Smeekens (@jansmeekens) is rap, heel rap op de schaats. Maar ook op de fiets staat hij zijn mannetje tijdens de trainingen bij Jumbo-Visma. Maar de Raaltenaar is nog steeds niet sneller dan zijn schaduw, getuige het filmpje dat Smeekens deelde via Instagram, waar hij door de Italiaanse Alpen racete.