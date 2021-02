Raymond Knaap stopt als coach Robin Haase: ‘Tijd van mijn leven gehad’

Na vijf jaar komt er een einde aan de samenwerking van tennisser Robin Haase en zijn coach Raymond Knaap. De trainer gaat aan de slag voor tennisbond KNLTB. ,,Het leven was mooi in de Champions League van het tennis.”

Door Rik Spekenbrink



Per 1 maart treedt Knaap in dienst van de KNLTB, hij wordt als Trainer Nationaal Tennis Centrum verantwoordelijk voor alle trainingen en het topsportprogramma op het bondscomplex in Amstelveen. Zo’n vijftien weken per jaar zal Knaap met spelers meereizen naar toernooien. ,,Na tien jaar één op één werken en reizen, wilde ik mijn kennis en ervaring breder delen. Deze baan past me perfect”, zegt Knaap.

Maar het is toch ook vooral het einde van zijn samenwerking met Haase, die in 2016 begon. Knaap komt lovende woorden tekort als hij terugkijkt op die periode. ,,Ik heb de tijd van mijn leven gehad. Drie jaar lang hebben we alle Mastertoernooien en andere grote evenementen afgelopen. Dat was voor mij als trainer echt het summum, de Champions League van het tennis. Waar Robin ook buitengewone prestaties heeft geleverd, met onder andere een halve finale bij de Masters in Montreal.”

Volledig scherm Robin Haase. © EPA

De laatste anderhalf jaar werden de prestaties van Haase, mede door aanhoudende fysieke klachten, minder. Hij viel uit de top 100 en is voorlopig voornamelijk veroordeeld tot de challengertoernooien. ,,Maar ook de laatste tijd hebben Robin en ik altijd met plezier samengewerkt. We probeerden dingen te doen die reizen leuk maken. Er is in die vijf jaar natuurlijk van alles gebeurd, ook privé. Dus ik heb het er best even moeilijk mee gehad om deze beslissing te nemen. Maar het maakt me vooral trots dat ik een aantal jaar met zo’n groot sportman heb mogen werken. Robin heeft een lange, goede en vaak onderschatte carrière.”

Quote Robin denkt altijd aan het grotere belang Raymond Knaap

Haase traint ook geregeld in Amstelveen en komt zijn trainer daar dus weer tegen. Maar Knaap gaat in principe niet met hem op reis. ,,Dat zal eerder met bijvoorbeeld Botic van de Zandschulp of Tallon Griekspoor zijn. Die staan onder contract bij de KNLTB. Maar zo lang als Robin me nodig heeft, ben ik er voor hem. Ik vind overigens dat Robin nu in bepaalde fases meer heeft aan het reizen met een fysiotherapeut, zijn lichaam heeft dat nodig. Hij heeft de afgelopen maanden keihard gewerkt, voelt zich nu heel goed. Hopelijk kan hij dat nog lang volhouden.”

Het was juist Haase die Knaap ook aanspoorde om voor de nieuwe baan bij de KNLTB te gaan. ,,Hij denkt altijd aan het grotere belang. Robin vindt het belangrijk dat er op die functie iemand zit met een bepaalde ervaring. Hij zit nu zonder coach, dat is niet leuk, maar hij gunt me dit.”