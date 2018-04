Raymond Kreder vierde in Spanje, ritzege voor Barbero

Gilbert over gebrek aan zeges: 'Of ik zelf ook eens wil juichen? Natuurlijk'

17:54 Philippe Gilbert kende in 2017 een uitstekend voorjaar, met zeges in de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. Dit seizoen blijven de overwinningen voor de oud-wereldkampioen uit, terwijl zijn ploeg Quick Step-Floors de zeges aaneen rijgt: ,,De koerssituatie is dit seizoen soms niet in mijn voordeel'', aldus Gilbert tegen Sporza.