Raymond van Barneveld bereikt achtste finales in Hildesheim, Niels Zonneveld wint knap van wereldtopper

met poll Ajax licht clausule en is akkoord met Maurice Steijn over driejarig contract, Hedwiges Maduro en Said Bakkati assisten­ten

Ajax gaat Maurice Steijn (49) spoedig presenteren als nieuwe coach. De Amsterdamse club is mondeling akkoord over een contract voor drie seizoenen en gaat de afkoopclausule in het Sparta-contract van Steijn lichten. Daarmee houdt niets de overgang meer tegen en is Steijn binnenkort de nieuwe trainer van Ajax.