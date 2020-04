Raymond van Barneveld: ‘Een comeback sluit ik niet uit’

Interview Liefhebber Foppe de Haan: ‘Man, ik mis het spelletje zo’

8 april Net als iedereen zit Foppe de Haan (76) deze dagen veelal thuis. De Fries snapt dat het noodzakelijk is, maar moeilijk vindt hij het wel. Juist nu de zon zo gul is met zijn stralen, zou hij graag weer langs de velden staan. Of, liever nog, erop. Aan het woord: een pure liefhebber over zijn verlangen naar voetbal.