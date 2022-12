Raymond van Barneveld is terug, ook voor het geld: ‘Scheiding heeft me zeker 60 procent gekost’

LIVE WK voetbal | Frankrijk topfavo­riet bij wedkanto­ren, Marokko blijft de underdog

De kwartfinales zijn achter de rug en we hebben alleen Marokko, Frankrijk, Argentinië en Kroatië nog over op het WK. Vandaag en ook morgen wordt er in Qatar niet gevoetbald, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er verder geen WK-nieuws is. Via dit liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

8:17